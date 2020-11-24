Fenerbahçe kupaya hızlı başladı

Cumartesi günü Süper Lig’de deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliğini 5-1 gibi net bir skorla deviren Fenerbahçe, kupada da hızını kesmedi. İlk yarıyı 41. dakikada Thiam’ın attığı golle 1-0 önde kapatan sarı lacivertliler, ikinci yarıda farka gittiler. 63. dakikada Pelkas’ın şık topuk vuruşuyla 2-0 öne geçen sarı lacivertliler, bu golden sadece 5 dakika sonra Thiam’lq farkı üçe çıkartılır. 73. dakikada Ademi’nin golü karşılaşmanın skorunu da tayin etmiş oldu.



Teknik direktör Erol Bulut; Uğur Yıldız, Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu gibi üç genç oyuncuya ilk 11’de şans verdi.

Bu sonuçta Ziraat Türkiye kupası’nda Fenerbahçe beşinci tura yükseldi. 5.tur karşılaşmaları 15-17 aralık tarihinde yapılacak.

Foto-Haber: Uğur Şenpire

