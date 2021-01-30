Fenerbahçe İrfan Can Kahveci için yeni transfer teklifi yaptı
Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşmesinin ardından Sarı Lacivertliler bu görüşmedeki tekliflerinin üzerine çıktı.
GÜNDEM 30.01.2021, 04:23
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim üstü kapalı olarak Fenerbahçe'yi eleştirerek "Her şey para değil, itibar da önemli" demişti. Terim'in bu açıklamalarının ardından ise Fenerbahçe'nin teklif yükselttiği belirtildi.
Aspor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; görüşmede "8 milyon euro + Deniz Türüç" teklifi yapan Fenerbahçe, bu teklifi "10 milyon euro + Deniz Türüç" şeklinde revize etti. Başakşehir'in ise bir sonraki satıştan da yüzde 20'lik bir pay talep ettiği de belirtildi.
Aspor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; görüşmede "8 milyon euro + Deniz Türüç" teklifi yapan Fenerbahçe, bu teklifi "10 milyon euro + Deniz Türüç" şeklinde revize etti. Başakşehir'in ise bir sonraki satıştan da yüzde 20'lik bir pay talep ettiği de belirtildi.
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