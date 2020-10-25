Fenerbahçe ikinci yarı açıldı

İlk 15 Dakikada baskılı bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertli ekip, yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. 23.dakikada Trabzonsporlu Afobe’npn bireysel yeteneği ile sürdürdüğü pozisyondan harika bir golle 1-0 öne geçti.



İlk yarının kalan dakikalarında konuk ekibin baskılı oyunu skoru değiştirmeyince devreye 1-0 Trabzonspor üstünlüğü ile girildi.

İkinci devreye Sosa’nın yerine Papis Cisse’yi Oyuna alan Erol Bulut bu değişikliğin meyvesini 5 dakika sonra aldı. 51.dakikada Serkan Asan’ın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakalayan Fenerbahçe, bu golden sadece 4 dakika sonra Valencia ile 2-1 öne geçti.



Bu golden sonra baskılarını daha da arttıran sarı-lacivertli ekipte Papiss Cisse 71.dakikada takımını 3-1 öne geçiren golü attı.



Kalan dakikalarda Trabzonspor forvet hattı ataklarını sıklaştırsa da Fenerbahçe savunması bu ataklara geçit vermedi ve maç Fenerbahçe’nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 14’e yükseltip lider Alanyaspor’un iki puan gerisinden takibini sürdürdü. Trabzonspor ise 5 puanda kaldı. Foto-Haber: Uğur şenpire

