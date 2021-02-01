Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig büyük bir derbiye daha şahitlik edecek. Her açıdan büyük önem taşıyan maçta Fenerbahçe Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 06 02 2021 Cumartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati ise 19:00.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı Bein Sports 1, kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Antakya Atatürk)

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor- Beşiktaş ( Antalya)

4 ŞUBAT PERŞEMBE

16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)

