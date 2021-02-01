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Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken zirve yarışı da kızışıyor. Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. İşte maç günü, saati ve detayları...
GÜNDEM 01.02.2021, 16:22
Süper Lig büyük bir derbiye daha şahitlik edecek. Her açıdan büyük önem taşıyan maçta Fenerbahçe Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe - Galatasaray maçı 06 02 2021 Cumartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati ise 19:00.
Fenerbahçe - Galatasaray maçı Bein Sports 1, kanalından şifreli olarak yayınlanacak.
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Antakya Atatürk)
19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)
13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor- Beşiktaş ( Antalya)
4 ŞUBAT PERŞEMBE
16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)
Fenerbahçe - Galatasaray maçı 06 02 2021 Cumartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati ise 19:00.
Fenerbahçe - Galatasaray maçı Bein Sports 1, kanalından şifreli olarak yayınlanacak.
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Antakya Atatürk)
19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)
13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor- Beşiktaş ( Antalya)
4 ŞUBAT PERŞEMBE
16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)
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|21
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|21
|35
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|21
|35
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|21
|31
|9. Antalyaspor
|21
|29
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|21
|28
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|21
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|21
|25
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|21
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|37
|4. Adana Demirspor
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|34
|5. Tuzlaspor
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|32
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|19
|31
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|19
|30
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|19
|27
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|19
|24
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|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
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|19
|19
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|19
|19
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|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
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|O
|P
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|21
|41
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|21
|40
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|20
|33
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|33
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|19
|33
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|20
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|21
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|21
|21
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|20
|14
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|21
|12
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|21
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
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|20
|40
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|20
|40
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|35
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|21
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|21
|29
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|20
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