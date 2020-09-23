Fenerbahçe, Fabio Martins'i listeye ekledi
Fenerbahçe kanat transferi adayları arasına Braga forması giyen Portekizli Fabio Martins’i ekledi.
GÜNDEM 23.09.2020, 07:51
Fenerbahçe transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. TRT Spor'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler, kanat transferi adayları arasına Braga forması giyen Fabio Martins’i ekledi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Futbola 2006 yılında Porto altyapısında başlayan 27 yaşındaki oyuncu 2013'te Desportivo Aves'e transfer oldu. 2014'te Braga B'ye 1 sezon sonra ise A takıma yükselen Fabio Martins, Paços Ferreira, Chaves ve Famalicao gibi takımlarda kiralık olarak oynadı.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Futbola 2006 yılında Porto altyapısında başlayan 27 yaşındaki oyuncu 2013'te Desportivo Aves'e transfer oldu. 2014'te Braga B'ye 1 sezon sonra ise A takıma yükselen Fabio Martins, Paços Ferreira, Chaves ve Famalicao gibi takımlarda kiralık olarak oynadı.
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