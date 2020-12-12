Fenerbahçe evinde kayıp! Üst üste 3. kez...

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu sezon evinde üst üste 3. kez kaybetti.



Bu sonuçla, Fenerbahçe 23 puanda kalırken, Yeni Malatyaspor puanını 16'ya yükseltti.



Maça hızlı başlayan konuk ekip Yeni Malatyaspor, 9. dakikada Adem Büyük'ün penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

22. dakikada Umut Bulut'un şık kafa golüyle farkı ikiye çıkaran sarı-siyahlılar, soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Yeni Malatyaspor, 47. dakikada Youssouf Ndayishimiye ile farkı 3'e çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybetti.

Foto: Uğur Şenpire

