Fenerbahçe, eski başkanı Şükrü Saraçoğlu’nu andı

Fenerbahçe, 1934-1950 yılları arasında kulüp başkanlığını yürütmüş olan Şükrü Saraçoğlu’nu vefatının 67. yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "16 yıl kulübümüze başkanlık yapmış ve 8 Türkiye şampiyonluğu kazanmış, adı stadımıza verilerek yaşatılan eski başkanımız Şükrü Saracoğlu’nu saygıyla anıyoruz" denildi.

