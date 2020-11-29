Fenerbahçe - Beşiktaş maçı: Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye sert eleştiri

Süper Lig'in zirvesini ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Nefes kesen derbide 10 kişi kalan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 15 yıl aradan sonra 4-3'lük skorla devirdi.

Dev derbinin ilk yarısını Beşiktaş 2-1 önde bitirdi.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV’de yayınlanan %100 Futbol programında maçı değerlendirdi.

Dilmen, "Saat 19.00 ile 21.00 (maç boyunca) arasında bir tane doğru vardı; o da Sergen Yalçın ve Beşiktaş" görüşünü dile getirdi ve ekledi:



İlk yarıyı ayrıca yorumlayan Dilmen’e göre Beşiktaş’ın ikinci golünden önce faul var. Dilmen, “Golden önceki pozisyon tartışmasız faul” dedi.

Rıdvan Dilmen hakemin ilk yarıda sınıfı geçemediğini de söyledi.

Dilmen şunları söyledi:



"Serdar Aziz; Tisserand ve Lemos'tan daha iyi, daha hızlı, neden bu maçta oynamaz hala aklım almıyor. Gustavo geldiğinden beri en vasat oynadı ancak mücadelesinde sorun yok. Zaman zaman Lemos'un da işini yaptı hatta kızdı saha içinde. Fenerbahçe mahalle takımı gibiydi."

"Fenerbahçe'nin golü öncesinde başlangıçta Mensah'a yapılan bir hareket var. Top Aboubakar'a geldi. Pelkas'ın kartında avantajı vermedi.”

