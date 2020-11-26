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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Peki maç hangi kanalda? Fenerbahçe-Beşiktaş şifresiz canlı izlenecek mi? Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

GÜNDEM 26.11.2020, 10:27
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Geçtiğimiz 9 haftada son 5 maçında tek mağlubiyetle 20 puan elde ederek 2. Sırada yer alan Fenerbahçe, 13 puanla 7. Sırada bulunan Beşiktaş'ı konuk edecek.
Maç Fenerbahçe Beşiktaş derbisi Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ndee oynanacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 29 Kasım Pazartesi günü oynanacak.
Fenerbahçe Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanalında yayınlanacak.

Süper Lig 10. haftasında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Beşiktaş derbi karşılaşması 29 Kasım 2020 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
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