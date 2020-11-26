Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Peki maç hangi kanalda? Fenerbahçe-Beşiktaş şifresiz canlı izlenecek mi? Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
GÜNDEM 26.11.2020, 10:27
Geçtiğimiz 9 haftada son 5 maçında tek mağlubiyetle 20 puan elde ederek 2. Sırada yer alan Fenerbahçe, 13 puanla 7. Sırada bulunan Beşiktaş'ı konuk edecek.
Maç Fenerbahçe Beşiktaş derbisi Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ndee oynanacak.
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 29 Kasım Pazartesi günü oynanacak.
Fenerbahçe Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanalında yayınlanacak.
Süper Lig 10. haftasında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Beşiktaş derbi karşılaşması 29 Kasım 2020 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
Maç Fenerbahçe Beşiktaş derbisi Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ndee oynanacak.
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 29 Kasım Pazartesi günü oynanacak.
Fenerbahçe Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanalında yayınlanacak.
Süper Lig 10. haftasında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Beşiktaş derbi karşılaşması 29 Kasım 2020 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 26 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|20
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Galatasaray
|9
|17
|4. Gaziantep FK
|9
|14
|5. Karagümrük
|9
|13
|6. Başakşehir
|9
|13
|7. Beşiktaş
|8
|13
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Rizespor
|8
|12
|10. Kasımpaşa
|9
|12
|11. Hatayspor
|7
|12
|12. Göztepe
|8
|11
|13. Malatyaspor
|8
|11
|14. Sivasspor
|8
|9
|15. Trabzonspor
|9
|9
|16. Antalyaspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|8
|8
|18. Kayserispor
|8
|7
|19. Gençlerbirliği
|8
|5
|20. Denizlispor
|8
|5
|21. Ankaragücü
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|10
|20
|2. Adana Demirspor
|9
|18
|3. Ankara Keçiörengücü
|10
|18
|4. Tuzlaspor
|9
|18
|5. İstanbulspor
|9
|17
|6. Samsunspor
|10
|17
|7. Giresunspor
|9
|15
|8. Bursaspor
|10
|14
|9. Balıkesirspor
|10
|14
|10. Altay
|8
|13
|11. Akhisar Bld.Spor
|10
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Ümraniye
|10
|10
|14. Bandırmaspor
|10
|8
|15. Boluspor
|10
|7
|16. Menemen Belediyespor
|8
|6
|17. Ankaraspor
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|9
|20
|2. Liverpool
|9
|20
|3. Chelsea
|9
|18
|4. Leicester City
|9
|18
|5. Southampton
|8
|16
|6. Everton
|9
|16
|7. Aston Villa
|8
|15
|8. West Ham
|9
|14
|9. M. United
|8
|13
|10. Crystal Palace
|9
|13
|11. Arsenal
|9
|13
|12. Wolverhampton
|8
|13
|13. Man City
|8
|12
|14. Leeds United
|9
|11
|15. Newcastle
|9
|11
|16. Brighton
|9
|9
|17. Burnley
|8
|5
|18. Fulham
|9
|4
|19. West Bromwich
|9
|3
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|23
|2. Atletico Madrid
|8
|20
|3. Villarreal
|10
|19
|4. Real Madrid
|9
|17
|5. Cádiz
|10
|14
|6. Granada
|9
|14
|7. Sevilla
|8
|13
|8. Valencia
|10
|12
|9. Elche
|8
|12
|10. Getafe
|9
|12
|11. Real Betis
|9
|12
|12. Barcelona
|8
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|10
|15. Eibar
|10
|10
|16. Athletic Bilbao
|8
|9
|17. Real Valladolid
|10
|9
|18. Levante
|9
|7
|19. Huesca
|10
|7
|20. Celta de Vigo
|10
|7
Sayfalar Tümü