Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de zirve savaşı kızışıyor...

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe’ye konuk olacak.

Nesefleri kesecek maç Ülker Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 29 Kasım Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesini hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Beşiktaş ligde bu sezon oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puan topladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 9 derbi maçta sahadan 6 kez bir puanla ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 25 Şubat 2018'de Beşiktaş'a yenildikten sonra Galatasaray'la 5, siyah-beyazlılarla ise 4 kez ligde karşılaştı. Fenerbahçe, bu mücadelelerden 6'sında eşitliği bozamadı.

