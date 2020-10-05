Son Dakika
Fenerbahçe, Basel'den Kemal Ademi'yi kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Basel'den 1,98 boyundaki forvet Kemal Ademi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. 24 yaşındaki futbolcu, İsviçre ekibiyle çıktığı 45 maçta 21 gole katkı yaptı.
GÜNDEM 05.10.2020, 20:52
1
Fenerbahçe transfere doymuyor. Sarı lacivertliler, son olarak İsviçre takımı Basel'de forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Kemal Ademi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Almanya ve İsviçre pasaportları bulunan 1.98 boyundaki golcü futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Fenerbahçe, yeni transferini resmi twitter hesabında Ademi'nin gollerinin yer aldığı bir video ile duyurdu. Yapılan paylaşıma "Ailemize hoş geldin Kemal Ademi" notu düşüldü.
İsviçre'nin St. Gallen takımının altyapısından yetişen Kemal Ademi, Basel formasıyla çıktığı 45 maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı.
Almanya ve İsviçre pasaportları bulunan 1.98 boyundaki golcü futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Fenerbahçe, yeni transferini resmi twitter hesabında Ademi'nin gollerinin yer aldığı bir video ile duyurdu. Yapılan paylaşıma "Ailemize hoş geldin Kemal Ademi" notu düşüldü.
İsviçre'nin St. Gallen takımının altyapısından yetişen Kemal Ademi, Basel formasıyla çıktığı 45 maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 05 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
Sayfalar Tümü