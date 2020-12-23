Fenerbahçe-Başakşehir maçında kırmızı kartlar havada uçuştu
Fenerbahçe-Başakşehir mücadelesinde üst üste 3 kırmızı kart çıktı. Okan Buruk kart gördü...
GÜNDEM 23.12.2020, 21:16
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i konuk etti.
Mücadele sarı-lacivertli ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile devam ederken üst üste 3 kırmızı kart çıktı.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın 70. dakikasında kırmızı kart gördü. Okan Buruk, Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Rafael'in 69. dakikada atılması sonrasında itirazlarda bulundu. Bunun üzerine hakem Bahattin Şimşek, 70. dakikada Okan Buruk'a kırmızı kart gösterdi.
Okan Buruk'un atılmasından 3 dakika sonra da Medipol Başakşehirli bir diğer futbolcu İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü.
Mücadele sarı-lacivertli ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile devam ederken üst üste 3 kırmızı kart çıktı.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın 70. dakikasında kırmızı kart gördü. Okan Buruk, Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Rafael'in 69. dakikada atılması sonrasında itirazlarda bulundu. Bunun üzerine hakem Bahattin Şimşek, 70. dakikada Okan Buruk'a kırmızı kart gösterdi.
Okan Buruk'un atılmasından 3 dakika sonra da Medipol Başakşehirli bir diğer futbolcu İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü.
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