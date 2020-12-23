Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?
Süper Lig’de zirve mücadelesi devam ediyor. Başakşehir'i Kadıköy'de ağırlayacak olan Fenerbahçe kötü gidişe zorlu maç ile son vermek istiyor.
GÜNDEM 23.12.2020, 13:24
1
Süper Lig’de heyecan koronavirüs salgınına rağmen devam ediyor.
Fenerbahçe Başakşehir maçını Hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Zorlu müsabaka 23 Aralık 2020 Çarşamba günü oynanacak.
Fenerbahçe'de Perotti, Dirar, Valencia, Tolga Ciğerci, Samatta, Ozan Tufan, Lemos ve Pelkas sahada olamayacak. Başakşehir’de ise Caiçara dışında eksik yok.
Fenerbahçe Başakşehir maçı Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Maç saat 19:00’da başlayacak.
İki takım arasında oynanan son 5 maçta 3 kez Fenerbahçe kazanırken 1 kez Başakşehir galip gelmiş 1 kez de beraberlikle sona ermişti.
Fenerbahçe Başakşehir maçını Hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Zorlu müsabaka 23 Aralık 2020 Çarşamba günü oynanacak.
Fenerbahçe'de Perotti, Dirar, Valencia, Tolga Ciğerci, Samatta, Ozan Tufan, Lemos ve Pelkas sahada olamayacak. Başakşehir’de ise Caiçara dışında eksik yok.
Fenerbahçe Başakşehir maçı Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Maç saat 19:00’da başlayacak.
İki takım arasında oynanan son 5 maçta 3 kez Fenerbahçe kazanırken 1 kez Başakşehir galip gelmiş 1 kez de beraberlikle sona ermişti.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 23 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11
Sayfalar Tümü