Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

Süper Lig’de heyecan koronavirüs salgınına rağmen devam ediyor.

Fenerbahçe Başakşehir maçını Hakem Bahattin Şimşek yönetecek.



Zorlu müsabaka 23 Aralık 2020 Çarşamba günü oynanacak.

Fenerbahçe'de Perotti, Dirar, Valencia, Tolga Ciğerci, Samatta, Ozan Tufan, Lemos ve Pelkas sahada olamayacak. Başakşehir’de ise Caiçara dışında eksik yok.



Fenerbahçe Başakşehir maçı Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Maç saat 19:00’da başlayacak.

İki takım arasında oynanan son 5 maçta 3 kez Fenerbahçe kazanırken 1 kez Başakşehir galip gelmiş 1 kez de beraberlikle sona ermişti.

