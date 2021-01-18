Fenerbahçe, Ankaragücü'nü devirdi! Üst üste 5. kez kazandı!

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler böylece galibet serisini sürdürerek üst üste 5. kez kazandı.

28. dakikada Thiam ve 34. dakikada Samatta'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan sarı lacivertliler, 68. dakikada Valencia'nın golüyle galibiyete uzandı. MKE Ankaragücü'nün tek sayısını ise 90+4. dakikada Emre Güral kaydetti.

Bu sonuçla 38 puana yükselen Fenerbahçe, lider Beşiktaş ile puanını eşitledi. MKE Ankaragücü ise 15 puanda kaldı.

