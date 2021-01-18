Fenerbahçe, Ankaragücü'nü devirdi! Üst üste 5. kez kazandı!
Fenerbahçe üst üste 5. kez kazandı. Sarı-lacivertliler evinde Ankaragücü'nü Thiam, Samatta ve Enner Valencia'nın golleriyle 3-1 mağlup etti.
GÜNDEM 18.01.2021, 21:11
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Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler böylece galibet serisini sürdürerek üst üste 5. kez kazandı.
28. dakikada Thiam ve 34. dakikada Samatta'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan sarı lacivertliler, 68. dakikada Valencia'nın golüyle galibiyete uzandı. MKE Ankaragücü'nün tek sayısını ise 90+4. dakikada Emre Güral kaydetti.
Bu sonuçla 38 puana yükselen Fenerbahçe, lider Beşiktaş ile puanını eşitledi. MKE Ankaragücü ise 15 puanda kaldı.
28. dakikada Thiam ve 34. dakikada Samatta'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan sarı lacivertliler, 68. dakikada Valencia'nın golüyle galibiyete uzandı. MKE Ankaragücü'nün tek sayısını ise 90+4. dakikada Emre Güral kaydetti.
Bu sonuçla 38 puana yükselen Fenerbahçe, lider Beşiktaş ile puanını eşitledi. MKE Ankaragücü ise 15 puanda kaldı.
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