Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında: İşte ilk 11’ler

Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe evinde Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek.

Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Maç, beIN SPORTS HD1'den canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe’nin ilk 11’i belli oldu.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Tisserand, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Sinan Gümüş, Enner Valencia, Pelkas, Thiam.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar

