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Fenerbahçe açıkladı! Bright Osayi-Samuel transferi tamamlandı
Sarı-lacivertliler, Bright Osayi-Samuel’i 2020/2021 sezonunun başından itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
GÜNDEM 16.01.2021, 09:10
Fenerbahçe, Queens Park Rangers sorması giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel’i 4 yıllığına renklerine bağladı. İngiliz kulübü ile 6 aylık daha sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcu, 2020/2021 sezonundan itibaren Fenerbahçe kadrosuna katılacak.
Fenerbahçe, genç oyuncunun transferini ise resmi sosyal medya hesabından şu açıklamalar ile duyurdu:
“Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.”
Futbola İngiltere ekilerinden Blackpool’un altyapısında başlayan Bright Osayi-Samuel, 2017/2018 sezonun başında halen formasını giydiği Queens Park Rangers’a transfer oldu. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması ile ise ilk defa İngiltere dışında bir kariyere imza atacak.
Fenerbahçe, genç oyuncunun transferini ise resmi sosyal medya hesabından şu açıklamalar ile duyurdu:
“Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.”
Futbola İngiltere ekilerinden Blackpool’un altyapısında başlayan Bright Osayi-Samuel, 2017/2018 sezonun başında halen formasını giydiği Queens Park Rangers’a transfer oldu. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması ile ise ilk defa İngiltere dışında bir kariyere imza atacak.
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