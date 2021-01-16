Fenerbahçe açıkladı! Bright Osayi-Samuel transferi tamamlandı

Fenerbahçe, Queens Park Rangers sorması giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel’i 4 yıllığına renklerine bağladı. İngiliz kulübü ile 6 aylık daha sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcu, 2020/2021 sezonundan itibaren Fenerbahçe kadrosuna katılacak.

Fenerbahçe, genç oyuncunun transferini ise resmi sosyal medya hesabından şu açıklamalar ile duyurdu:

“Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.”



Futbola İngiltere ekilerinden Blackpool’un altyapısında başlayan Bright Osayi-Samuel, 2017/2018 sezonun başında halen formasını giydiği Queens Park Rangers’a transfer oldu. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması ile ise ilk defa İngiltere dışında bir kariyere imza atacak.

