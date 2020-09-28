Fener Gölü'nde flamingo güzelliği
Kocaeli'nin Körfez ilçesi sahilinde bulunan Fener Gölü'ne gelen flamingolar güzellikleriyle görünleri etkiledi.
GÜNDEM 28.09.2020, 20:40
İzmit Körfezi'ni mesken tutan ve ardından da Körfez ilçesinde bulunan Fener Gölü'nde ilk defa görülen flamingolar renkli görüntüler oluşturdu. Göç eden kuşların dinlenmek ve beslenmek amacıyla konakladığı Fener Gölü'ndeki flamingolar fotoğraf tutkunları tarafından görüntülendi.
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