Fenebahçeli Rambo Okan Abdurrahim Albayrak'a saldırdı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak röportaj verirken Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan'ın müdahalesi sonrası bir anda polis ve korumalar devreye girdi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbinin ardından sarı-kırmızılı kulübün 2. başkanı Abdurrahim Albayrak, "Rambo Okan" lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler'in saldırı girişimine maruz kaldı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarına açıklama yapmak için stadın önüne çıktı.

Albayrak, açıklama yapmaya hazırlanırken, sarı-lacivertli taraftar Okan Güler, "Buraya ne yüzle geldin." diyerek üzerine yürüdü.

Spor Şube ekipleri ile Albayrak'ın yakın korumasının müdahalesiyle saldırgan Okan Güler alandan uzaklaştırıldı.

