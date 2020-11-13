Fehmi Koru'dan Albayrak yazısı: Medya üzerinden etkisi kaldırılmadan..

Kendisine ait sitede yazılarını yayınlayan Fehmi Koru'dan dikkat çeken bir yazı geldi.

Son yazısında medya üzerindeki Albayrak etkisinin kalkmadan ekonominin düzelmeyeceğini iddia eden Fehmi Koru, " Berat Albayrak’ı görevden alan irade, ekonomi alanındaki eski kabullerini değiştirme çabasına girdiği izlenimi vermeye başladı. Medya bu halde kalmaya devam ederse, başka alanlarda hangi adımlar atılırsa atılsın, ekonominin düze çıkmayacağına dair bahse girebilirim. Medya üzerinden de Albayrak etkisi kaldırılmadan yani." değerlendirmesinde bulundu.

İŞTE FEHMİ KORU'NUN BUGÜNKÜ YAZISININ İLGİLİ KISMI;

Medya medya olmaktan çıkarsa



Bir çırpıda sıraladığım sorulara hiç zorlanmadan daha bir çoğunu ekleyebilirim.

Sorulara kim cevap verebilir?

Elbette olayın merkezindeki kişi… Berat Albayrak…

Onu kim konuşturacak?

Tabii ki, gazeteciler…

Peki de, o gazeteciler nerede?

Daha önce de bakanlar görevden alınmıştı. Mesela kritik bir dönemde içişleri bakanlığı koltuğunda oturmakta olan Efkan Ala… Onun o zaman neden görevini bırakmak zorunda kaldığını biliyor muyuz?

Efkan Ala iki gün önce AK Parti genel başkan yardımcısı konumuna getirildi. Neden? Arada ne oldu da gözden düşen bir politik figür yeniden önemli hale gelebildi?

Bu soruların cevabını da bilmiyoruz. Muhtemelen bundan sonra da bilemeyeceğiz.

Merak edilmediği için değil, medya medya olmaktan çıktığı için…

Gazetecilik meraklı insan işidir. Hem kendisi merak edecek hem de kamuoyunun merak ettiği konulara açıklık getirmek için kolları sıvayacak. Yayın yönetmeni, yazı işleri sorumlusu, haber müdürü, muhabirler herkesin merak ettiği konulara açıklık getirmek üzere harekete geçecek/geçirecek, merak edilen konulardaki sorulara cevap bulmak için muhataplar aranacak.

Berat Albayrak bulunacak.

Gidebileceği yerler belli. Gerekirse evinin veya gidebileceği başka evlerin önünde kamp kurulacak. Konuşturulmaya çalışılacak. Konuşursa merak edilen bütün soruları ona yöneltecek. Konuşmak istemiyorsa, bunu kendisinden bizzat duyacak ve okurlara da konuşmak istemediği bilgisi aktarılacak.

Konuşturabilmek için ısrarcı olunacak.

Yapıldı mı bütün bunlar?

Hayır.

Daha garibi yapıldı: Birkaç gazete ve haber kanalı dışındakiler olayı 27 saat görmezden geldiler. Yabancı ajanslar, gazeteler, televizyonlar haberi verdi, ‘yerli ve milli medya’ suskun kaldı.

Oysa dünyanın bütün demokratik ülkelerinde medya kurumları içinde yer alanlar bunu yapar.

Bizde de eskiden böyle yapılırdı.

Artık yapılmıyor.

Sorular var ve ağzı olan konuşuyor, ancak esas konuşması gerekenlere mikrofon uzatılmıyor.

Magazin haberleri dışında…

Ne kadar yazık…

Berat Albayrak’ı görevden alan irade, ekonomi alanındaki eski kabullerini değiştirme çabasına girdiği izlenimi vermeye başladı. Medya bu halde kalmaya devam ederse, başka alanlarda hangi adımlar atılırsa atılsın, ekonominin düze çıkmayacağına dair bahse girebilirim.

Medya üzerinden de Albayrak etkisi kaldırılmadan yani.

