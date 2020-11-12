Kendisine ait sitede yazılarını yayınlayan Fehmi Koru bugünkü yazısında, Berat Albayrak'ın istifa sürecine değindi.

Albayrak'ın sosyal medyada yayınladığı 'istifa mektubunun' hukuki açıdan geçerli olmayacağını düşündüğünü dile getiren Fehmi Koru, " Hukuki açıdan bunun geçerli olmayacağını düşünüyorum çünkü. Kamuoyuna hitap etmek üzere kaleme alınan bir duyuru istifa yerine geçerli mi, kuşkuluyum." değerlendirmesinde bulundu.

FEHMİ KORU'NUN BUGÜNKÜ YAZISININ İLGİLİ KISMI;

Aklıma takılan sorular.. Bir:

İnstagram hesabından bundan böyle vaktini anne babasına, eşi ve çocuklarına ayırmak istediğini duyuran bakanın bununla kastının ‘görevinden af edilmek’ olduğu genel bir kabul. Cumhurbaşkanlığı da o kabule uygun davrandı. Oysa duyuru metni “Kamuoyunun dikkatine” başlığını taşıyor.

Bakana görevi veren ‘kamuoyu’ değildi ki, kamuoyuna yapılan duyuruyla görevden ayrılınsın…

Aklıma ilk takılan konu bu.

Devletin arşivine ‘istifa mektubu’ olarak acaba üstünde “Kamuoyunun dikkatine” ibaresi bulunan duyuru mu girdi?

Hukuki açıdan bunun geçerli olmayacağını düşünüyorum çünkü. Kamuoyuna hitap etmek üzere kaleme alınan bir duyuru istifa yerine geçerli mi, kuşkuluyum.

Cumhurbaşkanlığının “Görevinden affını istedi, biz de uygun görüp kendisini görevinden af ettik” açıklaması daha doğrudan bir istifa iradesi beyanının varlığını akla getiriyor. Berat Albayrak acaba görevinden affını isteyen ikinci bir metin yazdı da, Cumhurbaşkanlığı o metne cevap olarak mı 27 saati bulan bir beklemeden sonra “Görevden af edildi” açıklamasını yaptı? O arada resmi istifa belgesi mi beklendi?

Sizlere basit hatta naif gelebilir bu merakım, ancak devlette resmiyet önemlidir. İstifanın da istifanın kabul edilmesinin de resmi dille yapılması gerekir.

Madem aklıma takılan soruları paylaşmaya başladım, bir ikinci konuyu daha sizlerle paylaşmalıyım.

