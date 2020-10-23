Fehmi Koru, Hasan Cemal'i eleştirdi: Bunu bana yapmayacaktın

Gazeteci yazar Fehmi Koru, Paris’te Charlie Hebdo dergisinde çıkan “Hz. Muhammed karikatürü”nü öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesini kaleme alan T24 yazarı Hasan Cemal’i ifadelerinden dolayı eleştirdi.

Koru, kişisel blogunda “Trump ve Biden’i yazacakken senin haksız hücumuna isyan etmek.. Bunu bana yapmayacaktın Hasan Cemal…” başlıklı köşe yazısında T24 yazarın “Bu suskunluğunuz ayıptır, utanç vericidir” başlıklı yazısından bazı alıntılar paylaştı.

Koru, daha sonra Cemal'i şu ifadelerle eleştirdi:



Hasan Cemal olaydan bir hafta sonra birilerine bu son olay üzerine“Utanmıyor musunuz?” dokundurmasını yapıyor. Yazısını kaleme alırken aklından kimler geçiyordu acaba? İğrenç bir olay ve herkes tarafından kınanması gerekiyor. Nitekim, yukarıda fotoğrafını gördüğünüz çeşitli örgütlerin temsilcisi olan Fransız Müslümanlar etkisi henüz sıcakken en şiddetli biçimde olayı kınadılar. Fotoğrafını yanda gördüğünüz Hassen Chalghoumi katledilen öğretmenin ‘şehit’ sayılacağını açıkça ifadeden de kaçınmadı, diğer imam arkadaşlarının da önünde…

Emmanuel Macron, Fransa cumhurbaşkanı, iğrenç eylemi bahane edip ülkesinde yaşayan Müslümanları tedirgin edecek bir tavır benimsemese, çok önceden bir yerlerde pişirildiği belli olan ‘İslamofobi’ kokan bir ‘İslam projesi’ni devreye sokmaya kalkışmasaydı daha sert ve şiddetli kınamalar da gelebilirdi.

O kınamayı hepimiz adına yaptığını varsaymamız gereken Hasan Cemal kendisini neden daha farklı bir yerde tutuyor, anlamakta zorlanıyorum. Kimden bekliyor kınamayı? “Neden yazmadınız, neden susuyorsunuz?” sorularını sorduğuna göre muhatabı eli kalem tutanlar, ses çıkarmaları anlam taşıyacak kişiler… İyi de, eli kalem tutan, sözleri ağırlık taşıyan kişiler arasında Paris’teki terör eylem/lerini tasvip edebilecek birileri olduğunu mu düşünüyor?

Farklı düşünenin kafasını kesebilecek, kesilmesini tasvip edebilecek birileri? Eskiler böyle bir ithamla karşılaştıklarında “El insaf” derlerdi. Gerçekten el insaf vaziyeti…

Bir kişinin yaptığından ötürü çok geniş kitleleri suçlamak büyük haksızlık.

Yeni Zelanda’da 51 kişinin hayatına kast eden Hıristiyan fanatik yüzünden İslam Dünyası bütün Hıristiyanları suçlama ucuzluğuna düşmemiş, olayın meydana geldiği ülkede yaşayan Müslümanlar bundan özellikle kaçınmışlardı.

Moskova doğumlu, eğitimini Paris’te almış 18 yaşındaki bir gencin terör eyleminin sorumluluğu neden doğduğu ya da yetiştiği toplumda aranmıyor da, ‘Müslüman’ ismi ve eylemi sırasında attığı varsayılan sloganlar yüzünden ilgisiz birileri suçlanabiliyor? Kusura bakılmasın ama esas ayıp bu. Birilerinin her iğrenç eyleminin sorumluluğu milyonlarca masumdan mı sorulacak? İğrenç eylem yüzünden özgürlükleri kısıtlanmak istenen masumlardan?

Hasan Cemal gölgeleri suçlayacağına, olayı farklı yönlere çekip derhal kendine özgü bir İslam inancını ülkesi Müslümanları üzerine deli gömleği gibi geçirmeye kalkışan Macron’a ve onun bu tasarrufunu destekleyen Fransız aydınlarına dönüp “Demokrasi nerede kaldı, laiklik bu mu?” diye hesap sormalıydı… Her delinin yaptığından sorumlu tutulmaktan bıktım usandım.

