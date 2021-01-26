Fehmi Koru Erdoğan'ın seçim planını yazdı! Erdoğan neyi amaçlıyor?

Gazeteci Fehmi Koru, yazılarını yayımladığı internet sitesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin düşen oylarından sonra attığı adımlara dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

AK Parti'nin gelecek hesabı yaptığını belirten Koru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek seçimler konusunda iyi hesap yaptığını belirterek yazısından şu ifadelere yer verdi:

"İktidar cephesinin geleceğe dönük siyasi hesaplarının iki nirengi noktası var: Biri HDP’nin seçime tek başına ve yüzde 10 barajına takılmasını getirecek ağır yaralarla girmesini veya kapatılmasını sağlamak… Diğeri de, ittifakı mümkünse İYİ Parti ve Saadet Partisi ile -veya hiç değilse biriyle- zenginleştirmek.

Takdir etmek gerekiyor; hiç kuşkusuz sağlam bir akıl yürütmeye dayanıyor bu hesap.

Baraja takılması veya kapatılması son seçimlerde çıkarmakta olduğu 60 ila 80 kadar milletvekilinden HDP’yi mahrum edecek, o milletvekillerinden önemli bir miktarını AK Parti’nin kazanmasını getirecek.

İYİ Parti ile Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılması ise, ‘yüzde 50+1’ şartının yerine getirilerek sandıktan yeniden iktidar olarak çıkılmasını garantiye alabilecek.

Olaylar bu hesaba uygun geliştiği takdirde, AK Parti iktidarda Tayyip Erdoğan da cumhurbaşkanlığında bir dönem daha kalabilecek demektir."

