Fehmi Koru: DEVA Partisi iktidara gelme başarısı gösterebilir!

Gazeteci Fehmi Koru, Ali Babacan’ın liderliğindeki DEVA Partisi’nin iktidara gelebileceğini ancak bunun bir şartı olduğunu söyledi. Koru’ya göre bu şart, partinin ülkeyi yönetebilecek bir kadroya sahip olduğu güvenini topluma verilmesi.

Koru, kişisel blogunda kaleme aldığı yazısında dün ilk olağan kongresini gerçekleştiren DEVA Partisi hakkında yazdı.

Koru’nun yazısının bir kısmı şöyle:

Bugün Türkiye AK Parti’nin yola çıktığı günlerden daha ciddi sorunlarla karşı karşıya. İktidar kendi yanlış politikalarının ürünü olan sorunların altından kalkabileceği görüntüsünü vermiyor. Millet önemli bir bölümüyle iktidara hala prim veriyorsa, bunun sebepleri iyi değerlendirilmeli ve engeller ortadan kaldırılmalı.

En önemli engel de güvenin ikame edilebilmesidir.

Ülkeyi yönetebilecek bir liderin ve bir kadronun var olduğu güvencesi…

AK Parti kurulduğu dönemde şimdi hiçbirini içinde tutmadığı güvenilir bir kadroyla yola çıkmıştı. Ali Babacan da o kadronun en önemli isimlerinden biriydi.

Neden şimdi iktidar partisinin içinde değil, ayrışma ne zaman başladı, neden politikalarına karşı çıkıyor, neden eleştiriyor?

Kendisine ilgi göstermek için hazır bekleyen kitleler Ali Babacan’dan bu soruların da cevabını bekliyor.

DEVA Partisi’nin başarılı olmasını arzulayanlar da…

İktidara gelebilmesinin ilk şartı da budur.

