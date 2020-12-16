“Fedakârlığı önce hükümet yapsın”

Hükümetin israf ve gösterişten vazgeçmesi gerektiğini belirten Soral, “Sen lüks kamu harcamalarını durdurursan millet buna destek verir. Nitekim daha önce de bu çağrı yapıldı ve millet uymadı” dedi.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi konusunda millete çağrı yaptı. Vatandaşların döviz birikimlerini Türk Lirası’na çevirmelerini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL’ye çevirerek, üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlarla mücadelemize destek vermelerini bekliyorum” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşa yönelik döviz bozdurma çağrısını değerlendiren eski BM Kalkınma Programı Müdürü ve Ekonomist Bartu Soral, söz konusu çağrıların sonuç vermeyeceğini söyledi. Sorunun çözümü için iktidarı işaret eden Soral, “Bu çağrılar sonuç vermez. Şundan dolayı vermez; siz dolara bağlı kamu ihalesi yaptınız mı? Alım garantisi verdiniz mi? Geçiş garantisi verdiniz mi? Evet. Şehir hastanesi, köprü, otoyol, köprü... Dolarla ödemeye sen imza attın zaten. Sen kişisel olarak zenginlikler, ihtişamlar, yazlıklar, uçaklar veya kamu ihaleleri ve devlet ihaleleri dolar üzerinden yaparsan o zaman toplum çağrına uymaz. Nitekim daha önce de bu çağrı yapıldı ve millet uymadı” ifadelerini kullandı.



* Vatandaşın döviz bozdurmasından önce hükümetin yapması gerekenler olduğunu dile getiren Soral, dolar üzerinden yapılan ihalelerin iptal edilmesi ve bugüne kadar çok kazanmış olan inşaat şirketlerinden varlık vergisi alınması gerektiğini söyledi. Soral, “Ben cumhurbaşkanı olsam böyle yaparım. Derim ki ‘Bugüne kadar yapmış olduğumuz hatalı uygulamalar olmuştur. Bu hataları değiştiriyoruz. Ben şu ana kadarki bu ihalelerin tamamını iptal ediyorum. Bugüne kadar çok kazanmış olan inşaat şirketlerinden, dört tane var ya herkes biliyor, varlık vergisi alacağım.’ Sen onlara varlık vergisi uygularsan vatandaş da dolarını bozdurur. Dolarla garanti verdiğin ihaleleri iptal edersen millet buna destek verir. Sen lüks kamu harcamalarını durdurursan millet buna destek verir. Bunun haricinde çağrı bir hoş sedadan öteye gitmez” ifadelerini kullandı.

