Fedakâr işçimizin yüzü gülmeli

Asgari ücreti belirlemede kıstas alınan TÜİK’in enflasyon rakamlarına güvenin kalmadığı, ekonominin gidişatına paralel olarak vatandaşların zor bir süreçten geçtiği ülkemizde, belirlenecek asgari ücret milletimizin yüzünü güldürmeli. Bugün görüşülmeye başlanacak asgari ücretle ilgili muhalefetin dile getirdiği rakamlar toplumsal beklentiyi de ortaya koyarken; ortak görüş, asgari ücretin yapılacak zamla birlikte 3 bin liradan aşağı olmaması gerektiği şeklinde.



Toplumsal düzen ve adalet için zorunluluk olan asgari ücret maalesef ülkemizde hâlâ istenilen seviyede değil. Birçok uluslararası belgede yer aldığı şekliyle ücret, asgari olarak bir işçinin ve ailesinin günün ekonomik koşullarında insan şahsiyetine yakışır biçimde yaşamasını sağlayacak biçimde belirlenmelidir. Milyonlarca vatandaşımızın büyük bir heyecanla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelere bugün başlıyor. 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla toplanacak olan komisyon toplantısı, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) kapsamında alınan tedbirlerden ötürü internet ortamında yapılacak.



Yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olmasından ötürü Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği asgari ücret hâlihazırda 2324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Ekonominin gidişatına paralel olarak vatandaşların son derece zor bir süreçten geçtiği ülkemizde, belirlenecek olan yeni asgari ücret daha da önemli hale gelmiş durumda. Bu bağlamda milyonlarca vatandaşımızın gözü asgari ücret görüşmelerine çevrilirken, toplumsal beklentiyi yansıtma noktasında muhalefet partilerinin dile getirdiğine göre yeni asgari ücret en azından üç bin liranın üzerinde bir rakam olmalı.



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin haftalık basın toplantısında asgari ücret konusunda önemli açıklamalar yaptı. Adeta ekonomi dersi veren Karamollaoğlu, asgari ücret konusunda yapılması gerekenleri tek tek anlattı. Karamollaoğlu, yapılması gereken ilk işin asgari ücret üzerindeki vergiyi kaldırmak olduğunu ifade ederek söz konusu adımın atılması halinde asgari ücretin üç bin liraya yaklaşacağını söyledi. Karamollaoğlu, “Bugün asgari ücret 2324 lira. Üzerine bir zam gelecek, işte enflasyonu yüzde on iki diye takdim etmeye çalışıyorlar. Belki de, ‘Hadi yüzde on beş zam verelim, enflasyonun da üzerinde olsun’ diyecekler. Yani asgari ücretli yine aç kalmaya devam edecek. Bugün asgari ücret olan 2324 lira açlık sınırının altında çünkü bugün tespit edilen açlık sınırı 2482 lira. Böyle bir garabet olmaz! İktidar en azından eğer sene içerisinde açlık sınırı değişiyorsa o zaman mecburen işçi ücretlerini de o seviyeye çıkarmalı. Ama bize göre bu yetmez! Şu anda yapılması gereken ilk ve belki de en kolay yollardan bir tanesi asgari ücret üzerindeki vergilerin kaldırılmasıdır. Bu yapıldığı takdirde asgari ücret üç bin liraya yaklaşıyor” dedi.



Karamollaoğlu, asgari ücret konusuna dair yapmış olduğu açıklamalarda, hükümetin hedefinin açlık sınırı değil yoksulluk sınırı olması gerektiğini kaydetti. Karamollaoğlu, asgari ücret konusunda hükümete çok önemli tavsiyelerde bulundu. Asgari ücretin belirli bir program dâhilinde nasıl binlerce lira artırılacağını anlatan Karamollaoğlu, “İki sayı var hesap edilen. Bunu tekrar tekrar gündeme getiriyoruz biz. Birisi açlık sınırı diğeri de yoksulluk sınırı. Yoksulluk sınırı neden sürekli olarak ilan edilir? Bir insanın aldığı maaş ile geçinip geçinemediğini belirlemek için. Şu anda yapılan hesaplarla açlık sınırı 2482 lira ama yoksulluk sınırı tam olarak 8085 lira. Üç mislinden fazla. Aslolan nedir? Çalışan bir insan hangi işte çalışırsa çalışsın kendi geçimini rahatlıkla sağlayabilmeli. O zaman hedef ne olmalıdır? Hedef yoksulluk sınırı olmalıdır” dedi.



Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, asgari ücrete yapılması gereken zam noktasında da enflasyonun üzerinde yüzde yedi zammın anormal olmayacağını kaydetti. Karamollaoğlu, “Bizim teklifimiz şu; iktidar asgari ücrete vergi muafiyetini mutlaka uygulamalı. Ve sadece vergi muafiyeti değil primleri de karşılamalı. İlk adım bu. Böyle yapıldığı takdirde asgari ücret otomatik olarak iki bin dokuz yüz liranın üzerine çıkar. Bunun haricinde enflasyonun üzerinde bir zam yapılmalı. Bu üç bin beş yüz liraya yakın bir seviyeye gelir. Ama fiilen işverenin üzerine gelecek yük sadece dört yüz beş yüz lira civarında olur. Aksi takdirde bugünkü şartlarda her sene açlık sınırının birazcık üzerinde mi birazcık altında mı kavgasının yapılması kimseyi tatmin etmez. Bunu geçmişte de söyledim. Eğer reel manada çalışanların gelirleri artarsa emin olun bu esnafa müspet olarak yansır. Talep artacağı için kendiliğinden piyasada bir canlanma meydana gelir. Bu canlanma ekonomiyi ayağa kaldırır, devletin gelirleri de artar, yeni yatırımlara da imkân sağlanmış olur. Türkiye’nin ekonomisinin başka türlü de ayağa kalkmasının imkânı kanaatime göre yoktur” ifadelerini kullandı.



4 Aralık 2020 tarihinde başlayacak olan asgari ücret belirleme çalışmalarına ilişkin olarak CHP’nin beklentisi açıklandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan MYK toplantısının ardından duyuruldu. Toplantı sonrası konuşan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Kasım ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 517, yoksulluk sınırı 8 bin 198 lira. Asgari ücreti geçen yılki seviyesi olan 392 dolarda tutmak için asgari ücret bugün en az 3 bin 100 lira olmalı” ifadelerini kullandı.



İYİ Parti’nin asgari ücretin tespiti noktasındaki beklentisi Meral Akşener tarafından açıklandı. Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında konuya ilişkin olarak “Asgari ücreti 3 bin liraya çıkarıp asgari ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim. Yani işverenimiz, çalıştırdığı asgari ücretli vatandaşımızın gelir vergisini ve SGK primini devlete değil, çalışanına versin. Devletimiz de çalışanımızın gelir vergisini ve SGK primini üstlensin” diye konuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun dile getirdiği “Asgari ücretten vergi alınmasın” teklifini HÜDA PAR da benimsiyor. Geçen Ağustos ayında HÜDA PAR İktisat İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Gelir dağılımındaki adaletsizliklerin en etkin unsurlarından olan ve küresel çapta bir kangrene dönüşen vergi adaletsizliğinin bir nebze de olsa önüne geçmek adına asgari ücretliden kesilen vergilere son verilmelidir” denilmişti.



Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş) Ar-Ge birimi tarafından yapılan ve fiyatlarını pazar ve marketlerden her ay düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 77 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının Kasım ayı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre söz konusu sepet için harcanan para son bir yılda yani Kasım 2019’a göre ise yüzde 31,6 oranında arttı. 12 aylık ortalama fiyatlara göre artış ise yüzde 30,7 olarak gerçekleşti.