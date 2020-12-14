Fedakar sağlıkçılar fazla mesai ücreti bekliyor!

Koronavirüs salgınında büyük bir fedakarlık örneği sergileyen sağık çalışanlarına mesai farklarını az ödendiği ortaya çıktı. Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, “Başta Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi olmak üzere esnek mesai uygulaması, vergilendirme usulleri gibi tüm konuların takipçisiyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Kuluöztürk, sağlık çalışanları hariç diğer çalışanların günlük 5 buçuk saat çalıştığını, sağlıkçılarınsa kesintisiz 8 saat çalıştığını kaydetti. Kuluöztürk, "Mesai saatlerindeki uçuruma rağmen sağlık çalışanları fark almıyorlar. Bu nedenle her gün için sağlık çalışanlarına 3 buçuk saat fazla mesai ödemesi yapılmalı. Esnek mesai uygulamasıyla kamu çalışanları arasında oluşan adaletsizlik, bir an önce ortadan kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.

Kuluöztürk, "İş yükümüz artan vaka sayılarıyla birlikte gün geçtikçe artıyor. Gelirlerimizse düşüyor. Bu işte bir terslik yok mu? Esnek mesai uygulaması dışında kalan sağlıkçılarımıza fazla mesai uygulaması gerçekleşmeli. Kamu çalışanlarının ek ödemelerinde sadece damga vergisi kesiliyor. Sağlık çalışanlarındaysa hem damga hem gelir vergisi kesiliyor. Alamadığımız fazla mesailerin vergisini veriyoruz. Sağlık çalışanlarına yapılan zammın erimesine sebep olan vergi uygulamaları revize edilsin" diye konuştu.

