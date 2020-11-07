Feci son! 14 yaşındaki çocuk kendini başından vurdu
Çorum'da silahla oynayan 14 yaşındaki çocuk, kendini başından vurması sonucu hayatını kaybetti.
GÜNDEM 07.11.2020, 01:20
Çorum'da akrabasına misafirliğe giden 14 yaşındaki çocuk, kendisini silahla başından vurdu.
Alınan bilgiye göre olay, Çorum'da Buharaevler Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, şehir dışından akrabasının evine misafir olarak gelen S.K.K. (14), eline geçirdiği silahın ateş alması sonucu başından vurulmasıyla olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince 14 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ile birlikte Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından S.K.K’nın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Alınan bilgiye göre olay, Çorum'da Buharaevler Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, şehir dışından akrabasının evine misafir olarak gelen S.K.K. (14), eline geçirdiği silahın ateş alması sonucu başından vurulmasıyla olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince 14 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ile birlikte Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından S.K.K’nın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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