Feci olay! 8 aylık bebek yangında öldü

Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın bodrum katındaki dairede yangın çıktı. Dumanı fark eden apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekibi binaya geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde bulunan kardeşler 8 aylık Hira Nur, 2 yaşındaki Kağan ve 4 yaşındaki Koray Kaplan yaralandı.

İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan ve sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı 3 kardeş ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hira Nur bebek müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu öğrenildi.

