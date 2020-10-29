Feci olay! 8 aylık bebek yangında öldü
Elazığ'da bir binanın bodrum katında çıkan yangında kahreden olay yaşandı. Yangında 8 aylık bir bebek ölürken, iki çocuk da yaralandı. Yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu öğrenildi.
GÜNDEM 29.10.2020, 17:46
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Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın bodrum katındaki dairede yangın çıktı. Dumanı fark eden apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekibi binaya geldi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde bulunan kardeşler 8 aylık Hira Nur, 2 yaşındaki Kağan ve 4 yaşındaki Koray Kaplan yaralandı.
İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan ve sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı 3 kardeş ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Hira Nur bebek müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde bulunan kardeşler 8 aylık Hira Nur, 2 yaşındaki Kağan ve 4 yaşındaki Koray Kaplan yaralandı.
İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan ve sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı 3 kardeş ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Hira Nur bebek müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu öğrenildi.
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