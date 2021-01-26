Feci kazada ölü ve yaralılar var

Sakarya'da akşam saatlerinde, Serdivan ilçesi 32 Evler Mahallesi´nde akılalmaz bir kaza meydana geldi.

Mehmet Cemal Sızmaz´ın kullandığı kamyon, yokuş aşağı indiği sırada freninin patlaması sonucu yoldan çıkarak Hakan Altun (30) yönetimindeki otomobil ile Eray Demircan idaresindeki 34 ZTK 73 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Kazada otomobil sürücüsü Hakan Altun´un hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı kazada, Eray Demircan, eşi Ebru Demircan ile ismi öğrenilemeyen çocukları ve kamyon sürücüsü Mehmet Cemal Sızmaz ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

