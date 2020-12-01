Feci kazada korkunç görüntü! Ölü ve yaralılar var
Bolu'da, TEM yolunda TIR ile minibüsün karıştığı kazada ölü ve yaralılar var.
GÜNDEM 01.12.2020, 00:58
BOLU'da, TEM yolunda, minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM yolunun Köroğlu Park mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Irak uyruklu Hüseyin Muhammed Ali İsmail Kasımle yönetimindeki minibüs, Hüseyin Canpınar yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, TIR sürücüsü yara almazken hurdaya dönen minibüste Irak uyruklu 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücüyle birlikte 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi ise Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 2 saat boyunca 2 şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım tekrar normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM yolunun Köroğlu Park mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Irak uyruklu Hüseyin Muhammed Ali İsmail Kasımle yönetimindeki minibüs, Hüseyin Canpınar yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, TIR sürücüsü yara almazken hurdaya dönen minibüste Irak uyruklu 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücüyle birlikte 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi ise Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 2 saat boyunca 2 şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım tekrar normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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