Feci kazada aile dramı! Aynı aileden 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Tuna Türkoğlu (41) idaresindeki 34 BGT 277 plakalı otomobil ile aynı istikamete giden Hakan Özçelik (42) yönetimindeki 66 KR 494 plakalı otomobil, Yozgat- Ankara kara yolu Karaca Ahmetli köyü mevkisinde çarpıştı.

Sürücüler ile Tuğba (34), Hilal (14), Sude Naz (11) ve Erva Özçelik (1) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hakan Özçelik ve Erva Özçelik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

