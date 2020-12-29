Feci kazada! 2 ölü 1 yaralı
Denizli'ye ziyaret için giden 3 kişinin bulunduğu aracın kaza yapması sonucu meydana gelen olayda 2 ölü 1 yaralı var.
GÜNDEM 29.12.2020, 02:06
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Denizli'de ağaca çarparak kazaya yapan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre olay, Acıpayam ilçesinde meydana geldi. A.S (21) ve P.D (23) isimli iki arkadaşını aracına alan Y.G, ticari taksi ile Antalya’ya doğru yola çıktı.
Acıpayam ilçesi girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden şoförün kullandığı taksi, refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan iki arkadaş, çıkartılarak hastaneye sevk edildi.
Annesini ziyaret etmek amacıyla yola çıkan P.D ve arkadaşı A.K, tüm müdahalelere rağmen ambulansta hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraş vererek çıkardığı taksi şoförü Göçmen ise ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kısa süreli trafiğe kapatılan yolda ulaşım, aracın kaldırılması ile normale döndü.
Denizli’ye sevk edilen taksi şoförü Göçmen’in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre olay, Acıpayam ilçesinde meydana geldi. A.S (21) ve P.D (23) isimli iki arkadaşını aracına alan Y.G, ticari taksi ile Antalya’ya doğru yola çıktı.
Acıpayam ilçesi girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden şoförün kullandığı taksi, refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan iki arkadaş, çıkartılarak hastaneye sevk edildi.
Annesini ziyaret etmek amacıyla yola çıkan P.D ve arkadaşı A.K, tüm müdahalelere rağmen ambulansta hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraş vererek çıkardığı taksi şoförü Göçmen ise ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kısa süreli trafiğe kapatılan yolda ulaşım, aracın kaldırılması ile normale döndü.
Denizli’ye sevk edilen taksi şoförü Göçmen’in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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