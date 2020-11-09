Feci kaza! Çok sayıda ölü var

Burdur'un Ağlasun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

56 yaşındaki Bekir İleri idaresindeki otomobil, Ağlasun-Isparta kara yolu girişinde Süleyman Ünsal yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kardeş oldukları öğrenilen Halil ve Emre Erpan ile sürücülerden Süleyman Ünsal'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada diğer sürücü Bekir İleri ile Sezer İrez ise yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesinde kaldırıldı, cenazeler morga konuldu.

