Feci kaza! Çok sayıda ölü var
Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
GÜNDEM 09.11.2020, 00:30
Burdur'un Ağlasun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
56 yaşındaki Bekir İleri idaresindeki otomobil, Ağlasun-Isparta kara yolu girişinde Süleyman Ünsal yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kardeş oldukları öğrenilen Halil ve Emre Erpan ile sürücülerden Süleyman Ünsal'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada diğer sürücü Bekir İleri ile Sezer İrez ise yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesinde kaldırıldı, cenazeler morga konuldu.
56 yaşındaki Bekir İleri idaresindeki otomobil, Ağlasun-Isparta kara yolu girişinde Süleyman Ünsal yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kardeş oldukları öğrenilen Halil ve Emre Erpan ile sürücülerden Süleyman Ünsal'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada diğer sürücü Bekir İleri ile Sezer İrez ise yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesinde kaldırıldı, cenazeler morga konuldu.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 09 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|7
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Getafe
|8
|11
|10. Elche
|7
|11
|11. Sevilla
|7
|10
|12. Osasuna
|8
|10
|13. Athletic Bilbao
|8
|9
|14. Deportivo Alaves
|9
|9
|15. Eibar
|9
|9
|16. Valencia
|8
|8
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6
Sayfalar Tümü