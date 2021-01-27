FBI 3 Türk'ün peşine düştü
Türk mühendisler Murat Gönenir, Batur Ustol ve Şevket Bayraktar, ABD ve Kanada vatandaşlarına açık bir savunma veri tabanına erişerek savaş gemisi ve askeri uçaklarla ilgili şemaları ele geçirdi.
GÜNDEM 27.01.2021, 01:32
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Türk mühendisler Murat Gönenir, Batur Ustol ve Şevket Bayraktar, sadece ABD ve Kanada vatandaşlarına açık bir savunma veri tabanına erişerek savaş gemisi ve askeri uçaklarla ilgili şemaları ele geçirdi. Bunları inceledikten sonra savunma ihalelerine teklif veren Türkler, milyonlarca dolar değerindeki ihaleleri kazanmayı başardı. Parçalar, Gönenir'in Ankara OSTİM'deki imalathanesinde üretildi.
AC 130H, Nimitz ve Forrestal sınıfı gemileri için üretilen parçalar için yüklü miktarlarda ön ödeme aldılar. Ancak ürünlerin kalitesiz olması ABD Savunma Bakanlığı'nın dikkatini çekti. Müfettişler, parçaların ABD Ordusu'nda kullanılmasının büyük risk taşıyacağını belirtmesi üzerine FBI devreye girdi. Üç Türk'ün dolandırıcı olduğunu belirledi. Tutuklanan Murat Gönenir 3.5 yıl hapis ve 1.5 milyon dolar para Batur Ustol 2.5 yıl, S. Şevket Bayraktar ise 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Gizli askeri veri tabanına sızarak savaş gemileriyle ilgili şemaları ele geçiren 3 Türk, milyonlarca dolarlık ihaleyi aldı. Parçaları Murat Gönenir'in Ankara OSTİM'deki fabrikasında üretti.
Kaynak: TAKVİM
AC 130H, Nimitz ve Forrestal sınıfı gemileri için üretilen parçalar için yüklü miktarlarda ön ödeme aldılar. Ancak ürünlerin kalitesiz olması ABD Savunma Bakanlığı'nın dikkatini çekti. Müfettişler, parçaların ABD Ordusu'nda kullanılmasının büyük risk taşıyacağını belirtmesi üzerine FBI devreye girdi. Üç Türk'ün dolandırıcı olduğunu belirledi. Tutuklanan Murat Gönenir 3.5 yıl hapis ve 1.5 milyon dolar para Batur Ustol 2.5 yıl, S. Şevket Bayraktar ise 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Gizli askeri veri tabanına sızarak savaş gemileriyle ilgili şemaları ele geçiren 3 Türk, milyonlarca dolarlık ihaleyi aldı. Parçaları Murat Gönenir'in Ankara OSTİM'deki fabrikasında üretti.
Kaynak: TAKVİM
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