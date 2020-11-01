F.Bahçe'li Ozan Tufan'a sürpriz talip! İşte istenen rakam

Fenerbahçe forması ile birlikte A Milli Takım formasıyla da yeni sezona güzel bir başlangıç yapan Ozan Tufan kısa süre içinde dev takımların dikkatini çekmeyi başardı.



A Milli Takım forması ile Almanya ve Sırbistan maçında gol atarken ve özellikle orta sahadaki güçlü oyunuyla izleyenleri mest eden Ozan tufan için ilk resmi teklif geliyor.

F.Bahçe formasıyla da göz dolduran ve yıldızı her geçen gün parlayan Ozan Tufan'ı Leicester City'nin takip ettiği ortaya çıktı. Bir süredir Ozan'ı takipte olan Premier Lig ekibinin F.Bahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı ifade ediliyor.



Milli futbolcularımızda Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda bulunduran Leicester City'nin Ozan Tufan'ın menajeri ile temasta olduğu da gelen haberler arasında ancak İngiliz ekibinin işi kolay değil. Ozan Tufan'ı Fransız ekibi Lyon'un takip ettiği ve ciddi bir şekilde ilgilendiği de biliniyor.



F.Bahçe yönetimi ise yıldız futbolcu Ozan Tufan konusundaki tavrını değiştirmedi. Sarı-lacivertli yönetim Ozan'ın serbest kalma bedelini yeni sözleşmesinde 20 milyon euro olarak revize etmişti. Ozan Tufan'ı transer edecek takımın en az 20 milyon euroyu gözden çıkarması gerekiyor.



Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra büyük bir zorluk yaşayn Ozan Tufan, 2 sezon önce Sergen Yalçın yönetimindeki Alanyaspor'a transfer olmuş ve inanılmaz bir gelişim kaydetmişti.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye geri dönen ve formayı alan Ozan Tufan 34 maçta forma giymiş ve 6 gol 6 asistlik katkı sağlamıştı. Ozan Tufan bu sezon Sarı Lacivertli formayla 6 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

