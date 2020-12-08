F.Bahçe'li Altay Bayındır'a iki kulüp talip oldu!
F.Bahçe'li Altay Bayındır'a iki kulüp talip oldu. Denizlispor maçında Altay Bayındır'ın yaptığı kurtarışlar dikkat çekmişti.
GÜNDEM 08.12.2020, 10:22
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Süper Lig'de oynanan Denizlispor maçında yaptığı kurtarışlarla F.Bahçe'ye üç puan kazandıran Altay Bayındır, gündem olmaya devam ediyor. Zaman zaman yaptığı hatalarla da eleştiri oklarını üzerine çeken 22 yaşındaki kaleci, son dönemde formuyla dikkat çekiyor.
Denizlispor mücadelesinin ardından Altay, "Bence bir takımın başarısı için önemli olan önce iyi savunma yapmaktır. Gol yemediğin zaman 1 gol attığında 3 puan alıyorsun. Biz de bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah her şey iyi olur." ifadelerini kullandı.
Performansıyla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki Altay'ı başta Sheffield United ve Ajax olmak üzere birçok Avrupa devinin yakın takibe aldığı belirtiliyor. Özellikle Dean Henderson’ın gidişiyle kalede büyük sıkıntılar yaşayan Sheffield’ın Altay Bayındır’ı kadrosuna katmak için çok istekli oldukları ifade ediliyor.
Denizlispor mücadelesinin ardından Altay, "Bence bir takımın başarısı için önemli olan önce iyi savunma yapmaktır. Gol yemediğin zaman 1 gol attığında 3 puan alıyorsun. Biz de bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah her şey iyi olur." ifadelerini kullandı.
Performansıyla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki Altay'ı başta Sheffield United ve Ajax olmak üzere birçok Avrupa devinin yakın takibe aldığı belirtiliyor. Özellikle Dean Henderson’ın gidişiyle kalede büyük sıkıntılar yaşayan Sheffield’ın Altay Bayındır’ı kadrosuna katmak için çok istekli oldukları ifade ediliyor.
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