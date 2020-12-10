F.Bahçe'den transfer bombası! Sürpriz takas
F.Bahçe'den transfer bombası geldi. Sarı-lacivertlilerin hedefinde Göztepe'den Halil Akbunar olurken transfer için sürpriz bir ismi teklif etmeye hazırlanıyor.
GÜNDEM 10.12.2020, 11:07
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Süper Lig'de geride kalan 11 haftada 7 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet alarak 23 puan toplayan F.Bahçe’de devre arası transfer dönemi hareketli geçeceğe benziyor. Sarı-lacivertliler sezon başında transfer ettiği Mame Thiam'dan istediği verimi alamazken gözüne Göztepe’den Halil Akbunar’ı kestirdi. Halil Akbunar’ın takas yoluyla Fenerbahçe'ye gelmesi hedefleniyor.
Göztepe'ye 2016 yılında geri dönen ve takımın değişilmez oyuncuları arasında yer alan Halil Akbunar, geçen sezon açılan Gürsel Aksel Stadyumu'nun ilk maçında Beşiktaş'a karşı gol atarak yeni stadyumda fileleri sarsan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.
Göztepe'de 246 maça çıkan ve 39 kez ağları sarsan Halil Akbunar, 36 kez de takımının attığı gollere asist yaparak katkı sağladı.
Göztepe'ye 2016 yılında geri dönen ve takımın değişilmez oyuncuları arasında yer alan Halil Akbunar, geçen sezon açılan Gürsel Aksel Stadyumu'nun ilk maçında Beşiktaş'a karşı gol atarak yeni stadyumda fileleri sarsan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.
Göztepe'de 246 maça çıkan ve 39 kez ağları sarsan Halil Akbunar, 36 kez de takımının attığı gollere asist yaparak katkı sağladı.
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