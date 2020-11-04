F.Bahçe'den tarihi rekor! 12.1 milyon...

F.Bahçe, Ekim ayında Twitter'da paylaştığı içeriklerle 12.1 milyon etkileşim aLma başarsı gösterdi.

Süper Lig'de Fenerbahçe, sezonu mağlubiyetsiz sürdürürken dijital alanda da tarihi bir başarıya imza attı. Yapılan araştırmaya göre; Fenerbahçe'nin Ekim ayında Twitter'da paylaştığı içerikler 12.1 milyon etkileşim aldı.

F.Bahçe bu rakamla Barcelona - Manchester United - Chelsea gibi kulüpleri geride bıraktı. Twitter'da en fazla etkileşim alan futbol kulübü oldu.

Ayrıca F.Bahçe, en yüksek Twitter etkileşimine ulaşırken, aynı zamanda bu alan en fazla etkileşim alan Türk futbol kulübü oldu.

