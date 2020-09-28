F.Bahçe'de Serdar Aziz krizi! İpler koptu

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, ezeli rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Kritik mücadele öncesi açıklanan kadroda Serdar Aziz'in olmaması şaşkınlık yaratırken, olayın aslı ortaya çıktı.

Uzun süredir maaşında indirim yapması için tecrübeli stoperle görüşen sarı-lacivertli yönetim, 29 yaşındaki defans oyuncusundan istediği cevabı alamayınca ceza uyguladı.



Galatasaray'dan aldığı ücretin daha düşüğüne Fenerbahçe'ye geldiğini ve döviz kurunu 5.90'a sabitlediğini belirten Serdar'ın, bu yüzden indirim yapmak istemediği öğrenildi.



Yıllık 12 milyon TL alan Fenerbahçeli futbolcunun kriz çözülmezse takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

