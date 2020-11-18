F.Bahçe'de Semih Şentürk gelişmesi! Yeni görevi...

Fenerbahçe'de bir döneme damga vuran 'Nöbetçi Golcü' lakaplı Semih Şentürk'e kulüpte yeni görev verildi. Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle Selçuk Şahin'in ardından Semih Şentürk' de görev verildi.

Semih Şentürk'ün alt yaş gruplarında görev alacağı ifade edildi.

Fenerbahçe Kulübünden yağılan açıklamada Semih Şentürk için, "Fenerbahçe formasını ‘Genç Semih’ olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Yeni görevine başlayan Semih Şentürk ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "1999 yılında kapısından girip; büyüdüğüm, yetiştiğim, formasını giydiğim, çocukluk hayalime eriştiğim sonrasında milli takıma kadar yükseldiğim Fenerbahçe’me gelecek nesilleri yetiştirmek üzere geri döndüğüm için çok mutluyum..." diyerek duygularını ifade etti.

