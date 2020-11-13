F.Bahçe'de Samuel Kalu bombası! Erol Bulut istedi

F.Bahçe sezon başında yaptığı transferler ile transfer döneminin şampiyonu olurken ikinci transfer dalgası yaklaşırken sarı-lacivertliler şimdiden atağa geçti. F.Bahçe'nin kadrosuna 18 ismi katmasına rağmen sahada hala eksikleri bulunurken, teknik direktör Erol Bulut, yine transfer istedi.



F.Bahçe teknik direktörü Erol Bulut, etkili bir kanat oyuncusu istediğini sportif direktör Emre Belözoğlu’na bu isteğini iletti. Mame Thiam ve Valencia gibi isimlerden kenarda umduğunu bulamayan sarı-laciverliler, Perotti gibi bir isim daha bulmak istiyor.



Ocak ayı dönemi için şimdiden transfer listesini hazırlayan başlayan Emre Belözoğlu, listenin başına Samuel Kalu’yu yazdı. Yaz transferinde ismi G.Saray ile de anılan 23 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübü Bordeaux, teklif yapan takımlardan 10 milyon Euro’luk bonservis talep etmişti.



Transfer döneminde 8.5 milyon Euro kâr eden F.Bahçe, devre arasında ufak bir satış gerçekleştirerek, Samuel Kalu’yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı gelen haberler arasında.

Nijeryalı oyuncu, Ligue 1’de bu sezon 6 maça çıkarken; 2 gol kaydetti.

