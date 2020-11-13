Son Dakika
F.Bahçe'de Samuel Kalu bombası! Erol Bulut istedi
F.Bahçe, sezon başında transfer ettiği Thiam ve Valencia'dan umduğunu bulamayınca rotasını yeni transfere çevirdi. Fenerbahçe'de iste başı Samuel Kalu oldu.
GÜNDEM 13.11.2020, 09:49
F.Bahçe sezon başında yaptığı transferler ile transfer döneminin şampiyonu olurken ikinci transfer dalgası yaklaşırken sarı-lacivertliler şimdiden atağa geçti. F.Bahçe'nin kadrosuna 18 ismi katmasına rağmen sahada hala eksikleri bulunurken, teknik direktör Erol Bulut, yine transfer istedi.
F.Bahçe teknik direktörü Erol Bulut, etkili bir kanat oyuncusu istediğini sportif direktör Emre Belözoğlu’na bu isteğini iletti. Mame Thiam ve Valencia gibi isimlerden kenarda umduğunu bulamayan sarı-laciverliler, Perotti gibi bir isim daha bulmak istiyor.
Ocak ayı dönemi için şimdiden transfer listesini hazırlayan başlayan Emre Belözoğlu, listenin başına Samuel Kalu’yu yazdı. Yaz transferinde ismi G.Saray ile de anılan 23 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübü Bordeaux, teklif yapan takımlardan 10 milyon Euro’luk bonservis talep etmişti.
Transfer döneminde 8.5 milyon Euro kâr eden F.Bahçe, devre arasında ufak bir satış gerçekleştirerek, Samuel Kalu’yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı gelen haberler arasında.
Nijeryalı oyuncu, Ligue 1’de bu sezon 6 maça çıkarken; 2 gol kaydetti.
F.Bahçe teknik direktörü Erol Bulut, etkili bir kanat oyuncusu istediğini sportif direktör Emre Belözoğlu’na bu isteğini iletti. Mame Thiam ve Valencia gibi isimlerden kenarda umduğunu bulamayan sarı-laciverliler, Perotti gibi bir isim daha bulmak istiyor.
Ocak ayı dönemi için şimdiden transfer listesini hazırlayan başlayan Emre Belözoğlu, listenin başına Samuel Kalu’yu yazdı. Yaz transferinde ismi G.Saray ile de anılan 23 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübü Bordeaux, teklif yapan takımlardan 10 milyon Euro’luk bonservis talep etmişti.
Transfer döneminde 8.5 milyon Euro kâr eden F.Bahçe, devre arasında ufak bir satış gerçekleştirerek, Samuel Kalu’yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı gelen haberler arasında.
Nijeryalı oyuncu, Ligue 1’de bu sezon 6 maça çıkarken; 2 gol kaydetti.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 13 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6
Sayfalar Tümü