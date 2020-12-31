F.Bahçe'de Ozan Tufan'dan kötü haber!

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina süresi dolan Ozan Tufan'a günde 2 kez test gerçekleştirildi.

TRT Spor'un haberine göre; evinde izolasyon sürecinde olan başarılı futbolcunun son test sonucu da pozitif çıktı.

Futbolcunun test sonucu negatife döndükten sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

