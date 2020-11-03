F.Bahçe'de Gökhan Gönül'den deprem sözleri!

Fenerbahçe'nin deneyimli ismi Gökhan Gönül, “Afette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. 1-2 gündür tüm Türkiye bir umut bir kişi daha kurtulur mu diye bakıyor” diye konuştu.

Tecrübeli futbolcu maçla ilgili olarak ise, “Birçok pozisyona girdik. Golleri bireysel hatalarla yiyoruz. Ben uzun zamandır bu kadar ortayla pozisyona girdiğimiz bir maç hatırlamıyorum. Kilidi böyle açarız diye düşündük ama golü beklemediğimiz bir şekilde bulduk” dedi.

