F.Bahçe'de flaş istatistik! Samatta, Serdar Aziz'in gerisinde kaldı

Süper Lig'in son haftasında evinde Konyaspor'a yenilen F.Bahçe'de Mbwana Ally Samatta'nın performansı eleştiri konusu oldu. Gol yollarındaki problemi çözmek için Premier Lig'den transfer edilen 27 yaşındaki Tanzanyalı santrfor Samatta, şu ana kadar ligde 5 kez kaleciyle karşı karşıya pozisyonu gole çeviremedi.



F.Bahçe'de bir türlü istenileni veremeyen Samatta, özellikle Konyaspor mücadelesinde dikkatleri üzerine çekti. Tanzanyalı santrfor ile F.Bahçe Süper Lig'de oynadığı maçlarda ceza sahasında 36 kez topla buluşmasına rağmen sadece 3 kez topa dokunabildi. Son dört maçta kendisine 139 kez kanat ortası yapılan Samatta, bir kez bile topu ağlara gönderemedi.



Süper Lig'in en iyi orta sahasına sahip olan F.Bahçe'de gol yollarında etkisiz kalan Samatta'nın şut karnesi ise takımın stoperi Serdar Aziz'in gerisinde kaldı. Maç başına 1.8 gibi düşük bir şut performansına sahip olan Samatta, ligde 18. sırada bulunurken, Serdar Aziz ise 2.0 olan şut ortalamasıyla ligin 12. sırasında yer alıyor.

