Son Dakika
F.Bahçe'de flaş istatistik! Samatta, Serdar Aziz'in gerisinde kaldı
F.Bahçe'de flaş bir istatistik ortaya çıktı. Tanzanyalı santrfor Samatta, şut karnesinde stoper Serdar Aziz'in bile gerisinde kaldı.
GÜNDEM 12.11.2020, 10:34
Süper Lig'in son haftasında evinde Konyaspor'a yenilen F.Bahçe'de Mbwana Ally Samatta'nın performansı eleştiri konusu oldu. Gol yollarındaki problemi çözmek için Premier Lig'den transfer edilen 27 yaşındaki Tanzanyalı santrfor Samatta, şu ana kadar ligde 5 kez kaleciyle karşı karşıya pozisyonu gole çeviremedi.
F.Bahçe'de bir türlü istenileni veremeyen Samatta, özellikle Konyaspor mücadelesinde dikkatleri üzerine çekti. Tanzanyalı santrfor ile F.Bahçe Süper Lig'de oynadığı maçlarda ceza sahasında 36 kez topla buluşmasına rağmen sadece 3 kez topa dokunabildi. Son dört maçta kendisine 139 kez kanat ortası yapılan Samatta, bir kez bile topu ağlara gönderemedi.
Süper Lig'in en iyi orta sahasına sahip olan F.Bahçe'de gol yollarında etkisiz kalan Samatta'nın şut karnesi ise takımın stoperi Serdar Aziz'in gerisinde kaldı. Maç başına 1.8 gibi düşük bir şut performansına sahip olan Samatta, ligde 18. sırada bulunurken, Serdar Aziz ise 2.0 olan şut ortalamasıyla ligin 12. sırasında yer alıyor.
F.Bahçe'de bir türlü istenileni veremeyen Samatta, özellikle Konyaspor mücadelesinde dikkatleri üzerine çekti. Tanzanyalı santrfor ile F.Bahçe Süper Lig'de oynadığı maçlarda ceza sahasında 36 kez topla buluşmasına rağmen sadece 3 kez topa dokunabildi. Son dört maçta kendisine 139 kez kanat ortası yapılan Samatta, bir kez bile topu ağlara gönderemedi.
Süper Lig'in en iyi orta sahasına sahip olan F.Bahçe'de gol yollarında etkisiz kalan Samatta'nın şut karnesi ise takımın stoperi Serdar Aziz'in gerisinde kaldı. Maç başına 1.8 gibi düşük bir şut performansına sahip olan Samatta, ligde 18. sırada bulunurken, Serdar Aziz ise 2.0 olan şut ortalamasıyla ligin 12. sırasında yer alıyor.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 12 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6
Sayfalar Tümü