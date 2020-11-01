F.Bahçe'de Diego Perotti için karar verildi

F.Bahçe'nin Serie A devi Roma'dan büyük umutlarla transfer ettiği Diego Perotti, sakatlığı nedeniyle Sarı Lacivertliler'in ligin ilk altı haftasında oynadığı maçlarda kadrodaki yerini alamamıştı. 32 yaşındaki sol açıkla ilgili taraftarların beklediği müjdeli haberse bugün geldi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in yedinci haftasında oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlarken takım kafilesinde Arjantinli futbolcuya da yer verildiğini duyurdu.

Teknik direktör Erol Bulut tarafından belirlenen 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Caner Erkin, Filip Novak, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Kemal Ademi.

