F.Bahçe'de dev zirve! Konyaspor maçı masaya yatırılıyor...

Süper Lig'in 8. haftasına kadar namağlup gelen F.Bahçe, Konyaspor'a karşı evinde 2-0 yenilerek tüm otoriteleri sarsmış ve şaşırtıcı bir sonuç almıştı. 3. haftadan bu yana tüm maçlara hükmeden Sarı Kanarya, son karşılaşmalarında gözle görülür bir şekilde son vuruşlarda sıkıntılar yaşıyordu. Bitiricilik sorununu çözemeyen teknik direktör Erol Bulut, Konyaspor karşılaşmasında da çaresiz kaldı. Karşılaşmada 1 kez fileleri sarsan F.Bahçe, VAR'dan gelen uyarıyla o golden de olmuştu.

Bugün Samandıra’da yapılacak dev zirvede bu maç masaya yatırılacak. Fanatik'te yer alan habere göre; toplantıda Erol Bulut ve teknik ekibinin yanı sıra sportif direktör Emre Belözoğlu ve yardımcısı Selçuk Şahin ile idari menajer Volkan Ballı yer alacak. Erol Bulut’un bu zirvede, bundan sonra izlemeyi planladığı yol haritasını paylaşacağı öğrenildi. Emre Belözoğlu’nun ise takıma ve Bulut’a olan güvenini yinelemesi bekleniyor.

