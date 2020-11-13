F.Bahçe transfer haberleri: Kanarya'dan Dorukhan Toköz operasyonu

F.Bahçe transfer haberleri! Sezon başında 18 ismi kadrosuna kataran transferin şampiyonu olan Fenerbahçe'de Ocak ayı transfer dönemi şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler ara tansferde 1 numaralı hedef Dorukhan Toköz. Beşiktaş ile sözleşmesi sezonun sonunda biterken siyah-beyazlı ekip genç oyuncu Dorukhan ile yaptığı görüşmede uzlaşma sağlanamadı.



Yıldız orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalaması pek mümkün görünmüyor. F.Bahçe, Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncu için başka takımlar devreye girmeden, kısa süre içerisinde siyah-beyazlıların kapısını çalmaya hazırlanıyor. F.Bahçe, paranın yanı sıra oyuncu takası teklifinde bulunmayı planlıyor. Eğer pazarlıklarda Beşiktaş ile orta yol bulunamazsa, Fenerbahçe bu transfer için B planını devreye sokacak.



G.Saray da devra arası transferi için gözünü Dorukhan’a dikmiş durumda. Beşiktaş ile masaya oturan Galatasaraylı yetkililer, 24 yaşındaki orta saha için Diagne’yi önermiş ancak siyah-beyazlılar, Emre Akbaba’yı takas için uygun görmüştü.



Fanatik'te yer alan habere göre sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz ile masaya oturacak. Bu transferi F.Bahçe'de çok isteyen ise sportif direktör Emre Belözoğlu, başarılı futbolcuya senelik 1.2 milyon Euro’dan 4 yıllık sözleşme teklif götürecek. Eğer 24 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlanırsa, Dorukhan önümüzdeki sezondan itibaren Çubuklu formayı giyecek.



Dorukhan Toköz, Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni’ne Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu ile birlikte gitmişti. Dorukhan’ın burada söylediği, “Zamanımın çoğunu Ozan ile geçiriyorum. Hatta Emre abi (Belözoğlu) bize kızıyor” sözleri dikkat çekmişti.

