F.Bahçe maçında protokol tribününde gerginlik! Polis araya girdi
Denizlispor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta, Protokol tribününde gerginlik meydana gelirken, Polis ve güvenliğin araya girmesiyle gerginlik çok büyümeden sonlandırıldı.
GÜNDEM 06.12.2020, 22:27
Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçının ilk yarısında protokol tribününde gerginlik yaşanması sonucu olaya polis ve güvenlik ekipleri müdahil oldu.
Maç başlangıcından itibaren Yukatel Denizlispor yöneticileri hakem Ali Palabıyık'ın kararlarına tepki gösterirken, Fenerbahçeli yöneticiler de bu itirazlara sözlü karşılık verdi.
İki takım yöneticileri arasında yaşanan gerginliği polis ve özel güvenlik çalışanları büyümeden yatıştırdı.
Maç başlangıcından itibaren Yukatel Denizlispor yöneticileri hakem Ali Palabıyık'ın kararlarına tepki gösterirken, Fenerbahçeli yöneticiler de bu itirazlara sözlü karşılık verdi.
İki takım yöneticileri arasında yaşanan gerginliği polis ve özel güvenlik çalışanları büyümeden yatıştırdı.
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