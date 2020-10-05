F.Bahçe, Dimitrios Pelkas'la anlaştı! İstanbul'a geliyor
Transfer şampiyonu Fenerbahçe, PAOK forması Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas için anlaşma sağladı.
GÜNDEM 05.10.2020, 07:11
Son olarak Basel'den 24 yaşındaki Kemal Ademi transferi için anlaşma sağlandığını duyuran ve oyuncuyu İstanbul'a getiren sarı lacivertliler, Dimitrios Pelkas için teklif yaptı.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Yunan takımı PAOK'ta forma giyen orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas için resmi teklif yapıldı.
Yunan takımıyla 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Dimitrios Pelkas için 1.6 milyon euro ve satıştan yüzde 20 pay teklif edildi.
A Spor'un duyurduğu haberde ise oyuncuyla anlaşma sağlandığı ve bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Yunan takımı PAOK'ta forma giyen orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas için resmi teklif yapıldı.
Yunan takımıyla 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Dimitrios Pelkas için 1.6 milyon euro ve satıştan yüzde 20 pay teklif edildi.
A Spor'un duyurduğu haberde ise oyuncuyla anlaşma sağlandığı ve bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 05 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
Sayfalar Tümü