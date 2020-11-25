F.Bahçe-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı. 29 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Turgut Doman.

